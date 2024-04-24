Слободская (Дурманева) Наталья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлободская (Дурманева) Наталья Мироновна

Слободская (Дурманева) Наталья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободский Борис Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.09.1837 ст.

Сын: Слободский Диомид Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
того же числа [восьмого] крещен 11 числа помещика майора Владимира Яковлева сына Булгакова слободы Владимировки у крестьянина Бориса Васильева сына Слободского и законной жены его Натальи Мироновой д... Показать все
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Ляхова (Слободская) Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.11.1841 ст.

Дочь: Слободская Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 3 стр.19 запись 36 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
16.06.1845 ст.

Сын: Слободский Ануфрий Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 3 стр. 72 запись 17 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
25.02.1848 ст.

Дочь: Слободская Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 4 стр.31 запись 9 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
11.10.1852 ст.

Сын: Слободский Киприян Борисович

Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич

Златополье, Кіровоградська область
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 4 стр. 115 запись 43 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Смерть
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.