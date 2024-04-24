Слободская (Дурманева) Наталья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1837 ст.
Сын: Слободский Диомид Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
того же числа [восьмого] крещен 11 числа помещика майора Владимира Яковлева сына Булгакова слободы Владимировки у крестьянина Бориса Васильева сына Слободского и законной жены его Натальи Мироновой д... Показать все
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Ляхова (Слободская) Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1841 ст.
Дочь: Слободская Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 3 стр.19 запись 36 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
16.06.1845 ст.
Сын: Слободский Ануфрий Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 3 стр. 72 запись 17 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
25.02.1848 ст.
Дочь: Слободская Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 4 стр.31 запись 9 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Рождение ребёнка
11.10.1852 ст.
Сын: Слободский Киприян Борисович
Отец ребёнка: Слободский Борис Васильевич
ГАКО. Ф.150 Оп. 1 Дело 4 стр. 115 запись 43 | Госархив Кировоградской области (МК) | Метрические книги с. Алексеевки
Смерть
Неизвестно