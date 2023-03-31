Астапчик Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапчик Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астапчик Петр Данилович

Мать: Астапчик Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапчик Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астапчик Светлана Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапчик Валерий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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