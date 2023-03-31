Астапчик Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астапчик Петр Данилович
Мать: Астапчик Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астапчик Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астапчик Светлана Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астапчик Валерий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно