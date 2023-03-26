Полякова Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти04.09.1931 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.
Сын: Поляков Георгий Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Феодосьевич
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Феодосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1931 ст.