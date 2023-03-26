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Полякова Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

04.09.1931 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.

Сын: Поляков Георгий Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Феодосьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Феодосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр Феодосьевич

Смерть
04.09.1931 ст.
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