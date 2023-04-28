Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиС 1717 по 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Ненила Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Смерть
С 1717 по 1732
Рождение
1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана