Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Александровна

Анастасия Александровна

Место рождения

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

С 1717 по 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Ненила Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Смерть
С 1717 по 1732
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close