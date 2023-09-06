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Биркин Николай Петрович
Биркин Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
1987
Пол
Мужской
Отец
Биркин Пётр Еремеевич
1892 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Биркин Пётр Еремеевич
Мать: не указана
Смерть
1987
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