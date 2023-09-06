Биркин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиркин Николай Петрович

Биркин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Биркин Пётр Еремеевич

Мать: не указана

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close