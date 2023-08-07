Мякишкова Матрона Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти15.12.1756 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Отец ребёнка: Мякишков Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Дочь: Мякишкова Матрона Иванова
Отец ребёнка: Мякишков Гаврила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1756 ст.