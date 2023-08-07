Мякишкова Матрона Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякишкова Матрона Гаврилова

Мякишкова Матрона Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

15.12.1756 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Сын: Мякишков Степан Иванов

Отец ребёнка: Мякишков Гаврила Иванов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Дочь: Мякишкова Матрона Иванова

Отец ребёнка: Мякишков Гаврила Иванов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишков Гаврила Иванов

Смерть
15.12.1756 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область