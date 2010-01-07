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Онуфриенко Назар Гарегинович
Онуфриенко Назар Гарегинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.2010
Пол
Мужской
Отец
Мамаджанян Гарегин Рубенович
1983 г.р.
Мать
Онуфриенко Яна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2010
Отец:
Мамаджанян Гарегин Рубенович
Мать:
Онуфриенко Яна
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