Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична
женский, родилась 14.03.1900
умерла ?.08.1982
Супруги
Соловьев Александр Никифорович08.03.1901 ст. г.р.
Дети
Соловьева Анна Александрона1924 г.р.
Соловьев Леонид Александрович1927 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Соловьева Анна Александрона
Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Соловьев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
24.07.1930
Дочь: Савельева (Соловьева) Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
31.01.1939
Сын: Соловьев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.08.1982