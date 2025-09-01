Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична 14.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична

Автор
НС
Соловьева Н.

женский, родилась 14.03.1900

умерла ?.08.1982

Супруги
Соловьев Александр Никифорович08.03.1901 ст. г.р.
Дети
Соловьева Анна Александрона1924 г.р.
Соловьев Леонид Александрович1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Александр Никифорович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Соловьева Анна Александрона

Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Соловьев Леонид Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович

Рождение ребёнка
24.07.1930

Дочь: Савельева (Соловьева) Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович

Рождение ребёнка
31.01.1939

Сын: Соловьев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Никифорович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Церковь с. Биляр

Смерть
?.08.1982

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