Кузьмин Вадим Александрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.2005
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.2016
Дочь: Кузьмина Ирина Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности