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Кузьмин Вадим Александрович

Место рождения

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

14.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
02.09.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.10.2005

Сын: Кузьмин Егор Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
16.12.2011

Сын: Кузьмин Иван Вадимович

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Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.2016

Дочь: Кузьмина Ирина Вадимовна

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Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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