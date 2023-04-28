Сыромятникова (Панина) Агафья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова (Панина) Агафья Порфирьевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.02.1896

Дата смерти

После 19.05.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.02.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.05.1915

Муж: Сыромятников Михаил Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1916

Сын: Сыромятников Яков Михайлович

Отец ребёнка: Сыромятников Михаил Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.05.1915
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