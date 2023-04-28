Сыромятникова (Панина) Агафья Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1896
Дата смертиПосле 19.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
09.02.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.05.1915
Рождение ребёнка
01.11.1916
Сын: Сыромятников Яков Михайлович
Отец ребёнка: Сыромятников Михаил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 19.05.1915