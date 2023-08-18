Коровкин Ферапонт (Фарапонко) Иванов
Место рожденияпоч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1627
Дата смертиПосле 1672
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1627
Отец: Коровкин Иван (Ивашко) Федоров
Мать: не указана
поч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровкин Василий Фарафонов
Мать ребёнка: не указана
поч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1672