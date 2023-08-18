Коровкин Ферапонт (Фарапонко) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин Ферапонт (Фарапонко) Иванов

Место рождения

поч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1627

Дата смерти

После 1672

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1627

Отец: Коровкин Иван (Ивашко) Федоров

Мать: не указана

поч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровкин Василий Фарафонов

Мать ребёнка: не указана

поч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Савы Кошелева, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1672