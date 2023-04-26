Сторожева (Маринцева (Чепелёва)) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСторожева (Маринцева (Чепелёва)) Татьяна Фёдоровна

Сторожева (Маринцева (Чепелёва)) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Маринцев Фёдор

Мать: Елена

Бракосочетание
1911

Муж: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Семёнова Мария Ульяновна

Отец ребёнка: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич

Староуткинск, Свердловская обл., Россия, 623036
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сторожев Григорий Ульянович

Отец ребёнка: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич

Рождение ребёнка
27.02.1918

Сын: Сторожев Аркадий Ульянович

Отец ребёнка: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич

Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close