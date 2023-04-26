Сторожева (Маринцева (Чепелёва)) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Маринцев Фёдор
Мать: Елена
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Семёнова Мария Ульяновна
Отец ребёнка: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич
Староуткинск, Свердловская обл., Россия, 623036
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сторожев Григорий Ульянович
Отец ребёнка: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1918
Сын: Сторожев Аркадий Ульянович
Отец ребёнка: Сторожев Ульян (Иулиан) Андреевич
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно