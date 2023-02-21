Ходаков Леонид (Афанасий) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Леонид (Афанасий) Николаевич

Место рождения

Новосибирская область, Красноозерский район, село Ново-Лобино

Дата рождения

24.03.1929

Дата смерти

08.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1929

Отец: Ходаков Николай Степанович

Мать: Ходакова Федосья Семеновна

Новосибирская область, Красноозерский район, село Ново-Лобино
Бракосочетание
18.04.1953

Жена: Ходакова Галина Андреевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.02.1954

Сын: Ходаков Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Ходакова Галина Андреевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.09.1961

Дочь: Медведева Элла Леонидовна

Мать ребёнка: Ходакова Галина Андреевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
08.06.1987
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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