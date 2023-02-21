Ходаков Леонид (Афанасий) Николаевич
Место рожденияНовосибирская область, Красноозерский район, село Ново-Лобино
Дата рождения24.03.1929
Дата смерти08.06.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1929
Новосибирская область, Красноозерский район, село Ново-Лобино
Бракосочетание
18.04.1953
Рождение ребёнка
06.02.1954
Сын: Ходаков Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Ходакова Галина Андреевна
Рождение ребёнка
05.09.1961
Дочь: Медведева Элла Леонидовна
Мать ребёнка: Ходакова Галина Андреевна
Смерть
08.06.1987
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра