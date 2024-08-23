Морозова Стефанида Авраамьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Морозов Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: (Морозова) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Морозов Иосиф Никифорович
Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно