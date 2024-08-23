Морозова Стефанида Авраамьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Стефанида Авраамьевна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Морозов Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: (Морозова) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Морозов Иосиф Никифорович

Отец ребёнка: Морозов Никифор Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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