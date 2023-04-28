Коробейникова (Нечаева) Наталья Борисовна
Место рождения
Дата рождения16.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1965
Отец: Нечаев Борис Саватиевич
Мать: Нечаева Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
11.10.1986
Дочь: Светлана Павловна
Отец ребёнка: Коробейников Павел Николаевич
Рождение ребёнка
03.12.1988
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Коробейников Павел Николаевич
Развод
?.02.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно