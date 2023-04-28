Коробейникова (Нечаева) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробейникова (Нечаева) Наталья Борисовна

Коробейникова (Нечаева) Наталья Борисовна

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

16.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1965

Отец: Нечаев Борис Саватиевич

Мать: Нечаева Ульяна Ильинична

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.10.1986

Дочь: Светлана Павловна

Отец ребёнка: Коробейников Павел Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.12.1988

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Коробейников Павел Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Развод
?.02.1992

Муж: Коробейников Павел Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Павел Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close