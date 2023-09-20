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Муравьев Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1986

Отец: Муравьев Михаил Кузьмич

Мать: Смолькина Муравьева Нина Павловна

Бракосочетание
30.07.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.2013

Дочь: Муравьева Ева Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.2017

Дочь: Муравьева Вера Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.2021

Сын: Муравьев Арсений Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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