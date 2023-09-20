Муравьев Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1986
Бракосочетание
30.07.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.2013
Дочь: Муравьева Ева Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2017
Дочь: Муравьева Вера Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.2021
Сын: Муравьев Арсений Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности