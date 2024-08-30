Спешнев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешнев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Спешнев Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Спешнева) Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Спешнева) Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

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