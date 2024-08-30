Спешнев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Спешнев Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Спешнева) Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Спешнева) Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана