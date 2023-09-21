Городецкий Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти29.01.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
01.11.1872 ст.
Сверхштатный пономарь Николаевской Корбангской церкви Кадниковского уезда определен на штатное место причетника и переименован в псаломщика.
Работа или профессия
28.11.1876 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
05.10.1885 ст.
Определён на штатное диаконское место.
Работа или профессия
21.06.1895 ст.
По прошению уволен за штат.
Смерть
29.01.1911 ст.