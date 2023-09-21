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Городецкий Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

29.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
01.11.1872 ст.
Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сверхштатный пономарь Николаевской Корбангской церкви Кадниковского уезда определен на штатное место причетника и переименован в псаломщика.
Работа или профессия
28.11.1876 ст.
Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
05.10.1885 ст.
Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Определён на штатное диаконское место.
Работа или профессия
21.06.1895 ст.
Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По прошению уволен за штат.
Смерть
29.01.1911 ст.
Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
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