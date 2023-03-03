Смолякова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1837
Дата смерти18.02.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Смоляков Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович
Рождение ребёнка
До 1867
Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Козлова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Смоляков Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
18.02.1906
Причина смерти: От судорог | Не была напутствована по расколу, отношение Чсеноковского поселкового правления от 5.02.1906 за №71. | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Похороны
20.02.1906
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906