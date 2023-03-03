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Смолякова Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

18.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Смоляков Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Смоляков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Козлова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Смоляков Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Смоляков Матвей Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляков Матвей Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
18.02.1906
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От судорог | Не была напутствована по расколу, отношение Чсеноковского поселкового правления от 5.02.1906 за №71. | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Похороны
20.02.1906
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
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