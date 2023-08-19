Смуглиенко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.02.1885
Дата смерти18.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885
Отец: Смуглиенко Иван Максимович
Мать: Наталья Васильевна
Бракосочетание
12.01.1904
Рождение ребёнка
30.06.1911
Сын: Смуглиенко Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Пахомова Евдокия Пантелеймоновна
Смерть
18.06.1960
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край