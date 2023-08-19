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Смуглиенко Федор Иванович

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

15.02.1885

Дата смерти

18.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885

Отец: Смуглиенко Иван Максимович

Мать: Наталья Васильевна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
12.01.1904

Жена: Пахомова Евдокия Пантелеймоновна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.06.1911

Сын: Смуглиенко Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Пахомова Евдокия Пантелеймоновна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
18.06.1960
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край