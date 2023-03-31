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Лущаева Елена Андреевна
Лущаева Елена Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.1991
Пол
Женский
Отец
Лущаев Андрей Алексеевич
1969 г.р.
Мать
Шерстабоева Марина Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1991
Отец:
Лущаев Андрей Алексеевич
Мать:
Шерстабоева Марина Владимировна
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