Червоткин Владимир Алексеевич
мужской, родился 21.10.1952
умер 04.06.2007
ОтецЧервоткин АлексейНеизвестно г.р.
МатьЧервоткина Дарья Васильевна09.02.1927 г.р.
Супруги
Червоткина ЗояНеизвестно г.р.
Дети
Червоткин Дмитрий ВладимировичНеизвестно г.р.
Червоткин Михаил ВладимировичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1952
Отец: Червоткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червоткин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Червоткина Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червоткин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Червоткина Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Червоткина Зоя
Смерть
04.06.2007