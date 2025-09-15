Червоткин Владимир Алексеевич 21.10.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Червоткин Владимир Алексеевич

Автор
ИС
Смирнова И.

мужской, родился 21.10.1952

умер 04.06.2007

Отец
Червоткин АлексейНеизвестно г.р.
Мать
Червоткина Дарья Васильевна09.02.1927 г.р.
Супруги
Червоткина ЗояНеизвестно г.р.
Дети
Червоткин Дмитрий ВладимировичНеизвестно г.р.
Червоткин Михаил ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1952

Отец: Червоткин Алексей

Мать: Червоткина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоткин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Червоткина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоткин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Червоткина Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червоткина Зоя

Смерть
04.06.2007

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