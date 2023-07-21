Горячих Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячих Николай Федорович
Мать ребёнка: Горячих Васелина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячих Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Горячих Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Васелина
Смерть
Неизвестно