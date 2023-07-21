Горячих Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячих Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячих Дмитрий Федорович

Мать: Горячих Агриппина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячих Николай Федорович

Мать ребёнка: Горячих Васелина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячих Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Горячих Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Васелина

Смерть
Неизвестно