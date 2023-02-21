Паномарёва (Гаврильченко) Прасковья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1915 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паномарёва Мария Павловна
Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паномарёва Нина Павловна
Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паномарёв Николай Павлович
Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курская область, Россия
Смерть
Неизвестно