Паномарёва (Гаврильченко) Прасковья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паномарёва (Гаврильченко) Прасковья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1915 ст.

Отец: Гаврильченко Тарас Михайлович

Мать: Гаврильченко Федора Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паномарёва Мария Павловна

Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паномарёва Нина Павловна

Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паномарёв Юрий Павлович

Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паномарёв Иван Павлович

Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паномарёв Николай Павлович

Отец ребёнка: Паномарёв Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паномарёв Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Курская область, Россия
Смерть
Неизвестно