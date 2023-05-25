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Костенко Сергей Николаевич
Костенко Сергей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.1973
Пол
Мужской
Отец
Костенко Николай Павлович
1946 г.р.
Мать
Костенко Чалышева Нина Гавриловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973
Отец:
Костенко Николай Павлович
Мать:
Костенко Чалышева Нина Гавриловна
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