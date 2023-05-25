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Костенко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1973

Отец: Костенко Николай Павлович

Мать: Костенко Чалышева Нина Гавриловна