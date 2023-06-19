Гончарова (Михайлевич) Зинаида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Михайлевич) Зинаида Семеновна

Место рождения

Украина

Дата рождения

30.06.1912

Дата смерти

30.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
06.01.1932

Дочь: Ильина Валентина Никитична

Отец ребёнка: Гончаров Никита Ефимович

Украинская ССР (Сталинский район), Донецкая обл., Чистяковский район г. Шахта 10
Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Гончаров Владимир Никитиевич

Отец ребёнка: Гончаров Никита Ефимович

Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Гончаров Виктор Никитиевич

Отец ребёнка: Гончаров Никита Ефимович

Село Воздвиженка (Дальний Восток)
Рождение ребёнка
04.11.1939

Сын: Гончаров Александр Никитич

Отец ребёнка: Гончаров Никита Ефимович

Смерть
30.07.1981
Россия, г. Саранск
Похороны
Неизвестно
Г. Саранск