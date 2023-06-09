Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Агафонников Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Агафонников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Агафонников Ермингельд Александрович

Отец ребёнка: Агафонников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Агафонников Николай Александрович

Отец ребёнка: Агафонников Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонников Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно