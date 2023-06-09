Агафонникова (Луппова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Агафонников Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Агафонников Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Агафонников Ермингельд Александрович
Отец ребёнка: Агафонников Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Агафонников Николай Александрович
Отец ребёнка: Агафонников Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно