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Султаев Абдулхалик

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Султай Султанов

Мать: Габида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов

Мать ребёнка: Махуфваза

Рождение ребёнка
1858

Сын: Султаев Габделкадыр

Мать ребёнка: Махуфваза

Рождение ребёнка
1861

Сын: Султаев Габделвакиль

Мать ребёнка: Махуфваза

Рождение ребёнка
17.02.1865

Сын: Султаев Габделгафар

Мать ребёнка: Махуфваза

Смерть
Неизвестно

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