Султаев Абдулхалик
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Султай Султанов
Мать: Габида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов
Мать ребёнка: Махуфваза
Рождение ребёнка
1858
Сын: Султаев Габделкадыр
Мать ребёнка: Махуфваза
Рождение ребёнка
1861
Сын: Султаев Габделвакиль
Мать ребёнка: Махуфваза
Рождение ребёнка
17.02.1865
Сын: Султаев Габделгафар
Мать ребёнка: Махуфваза
Смерть
Неизвестно