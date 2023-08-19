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(Золото) Ольга Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
21.04.1912

Отец: Золото Георгий Кирьяновия

Мать: Золото Кириакия Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-18,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-19.
Крещение
22.04.1912
ГАДО,Ф - 426-213 кадр-19,м/к-1912г.лист-18,зап.-39 | Godparents:Новокаракубский поселянин-Михаил Остиевич Сарбаш и поселянка с. Староко Керменчика-Мария Георгиевна Пинозова
Смерть
Неизвестно