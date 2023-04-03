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Демченко Платон Иоанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

30.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1854

Дочь: Бабчинская Серафима Платоновна

Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна

Радомысль Брусилов, Воскресенская церковьФ. 127, о. 1012, д. 2871, стр11
Рождение ребёнка
11.04.1857

Дочь: Горохолинский Александра Платоновна

Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Радомысль Брусилов, Воскресенская церковьФ. 127, о. 1012, д. 3123, стр 7
Рождение ребёнка
1859

Сын: Демченко Валентин Платонович

Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Рождение ребёнка
08.09.1861

Дочь: Джозовская Мария Платоновна

Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Олимпиада Платоновна

Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лидия Платоновна

Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Рождение ребёнка
1870

Сын: Демченко Андрей Платонович

Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Смерть
30.03.1887
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