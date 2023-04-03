Демченко Платон Иоанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти30.03.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1854
Дочь: Бабчинская Серафима Платоновна
Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна
Радомысль Брусилов, Воскресенская церковьФ. 127, о. 1012, д. 2871, стр11
Рождение ребёнка
11.04.1857
Дочь: Горохолинский Александра Платоновна
Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Радомысль Брусилов, Воскресенская церковьФ. 127, о. 1012, д. 3123, стр 7
Рождение ребёнка
1859
Сын: Демченко Валентин Платонович
Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Рождение ребёнка
08.09.1861
Дочь: Джозовская Мария Платоновна
Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Олимпиада Платоновна
Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лидия Платоновна
Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Рождение ребёнка
1870
Сын: Демченко Андрей Платонович
Мать ребёнка: Демченко Елизавета Симеоновна
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Мошуров
Смерть
30.03.1887