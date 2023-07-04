Новоселова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.05.1854

Сын: Новоселов Игнатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Новоселов Терентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Тимофей Терентиев

Смерть
Неизвестно