Новоселова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев
Рождение ребёнка
24.05.1854
Сын: Новоселов Игнатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Новоселов Терентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Новоселов Тимофей Терентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно