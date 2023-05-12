Комплектов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комплектов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Комплектова Евгения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Комплектова Евгения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комплектов Николай

Мать ребёнка: Комплектова Евгения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комплектов Максим

Мать ребёнка: Комплектова Евгения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комплектов Владимир

Мать ребёнка: Комплектова Евгения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комплектов Петр

Мать ребёнка: Комплектова Евгения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Комплектова Евгения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комплектова Евгения