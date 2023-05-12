Комплектов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Комплектова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Комплектова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комплектов Николай
Мать ребёнка: Комплектова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комплектов Максим
Мать ребёнка: Комплектова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комплектов Владимир
Мать ребёнка: Комплектова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комплектов Петр
Мать ребёнка: Комплектова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Комплектова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комплектова Евгения