Москвичева (Русскина) Мария
Место рождения
Дата рождения14.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1989
Отец: Русскин Николай
Мать: Русскина Ольга
Родильный дом № 1
Образование
С 01.09.1996 по 22.06.2012
Полное среднее образование | Средняя образовательная школа города Саратова № 48
Образование
С 01.09.2012 по 30.07.2018
Высшее | институт | САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВА
Бракосочетание
13.07.2022
Муж: Москвичев Алексей
Рождение ребёнка
21.09.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвичев Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
юриспруденция | Главное контрольное управление города Москвы | Правительство Москвы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно