Москвичева (Русскина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева (Русскина) Мария

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

14.05.1989

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1989

Отец: Русскин Николай

Мать: Русскина Ольга

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Родильный дом № 1
Образование
С 01.09.1996 по 22.06.2012
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Полное среднее образование | Средняя образовательная школа города Саратова № 48
Образование
С 01.09.2012 по 30.07.2018
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Высшее | институт | САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВА
Бракосочетание
13.07.2022

Муж: Москвичев Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвичев Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
юриспруденция | Главное контрольное управление города Москвы | Правительство Москвы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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