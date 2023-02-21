Полянский Петр Николаевич
Место рожденияAnthony
Дата рождения15.10.1942
Дата смерти21.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1942
Anthony
Бракосочетание
05.10.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Paris 16
Рождение ребёнка
24.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2023
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France