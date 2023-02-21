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Полянский Петр Николаевич

Место рождения

Anthony

Дата рождения

15.10.1942

Дата смерти

21.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1942

Отец: Полянский Николай Петрович

Мать: Полянская Наталья Николаевна

Anthony
Бракосочетание
05.10.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Paris 16
Рождение ребёнка
24.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2023
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France
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