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Шершнева Ксения Валерьевна
Шершнева Ксения Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1988
Пол
Женский
Отец
Шершнев Валерий Евгеньевич
1958 г.р.
Мать
Шершнева Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец:
Шершнев Валерий Евгеньевич
Мать:
Шершнева Надежда
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