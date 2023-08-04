Картавская Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картавская Юлия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Картавская Марина Александровна