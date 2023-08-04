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Картавская Юлия Андреевна
Картавская Юлия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Картавская Марина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Картавская Марина Александровна
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