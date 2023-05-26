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Шушков Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1960

Отец: Шушков Анатолий Дмитриевич

Мать: Шушкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Шушков Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1983

Сын: Шушков Антон Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности