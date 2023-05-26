Шушков Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1960
Отец: Шушков Анатолий Дмитриевич
Мать: Шушкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Шушков Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1983
Сын: Шушков Антон Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности