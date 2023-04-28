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Иван Даниилович

Место рождения

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Даниил Иванович

Мать: Ирина Евсевиевна

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимовна

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимовна

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимовна

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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