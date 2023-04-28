Иван Даниилович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Даниил Иванович
Мать: Ирина Евсевиевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Ермолай Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно