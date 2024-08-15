Голубенцев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения02.12.1900 ст.
Дата смерти11.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1900 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1923
Сын: Голубенцев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Голубенцева (Лыткина) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1925
Сын: Голубенцев Николай Павлович
Мать ребёнка: Голубенцева (Лыткина) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1927
Сын: Голубенцев Виктор Павлович
Мать ребёнка: Голубенцева (Лыткина) Надежда Николаевна
Смерть
11.04.1962