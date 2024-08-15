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Голубенцев Павел Иванович

Место рождения

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.12.1900 ст.

Дата смерти

11.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1900 ст.

Отец: Голубенцев Иван Федорович

Мать: Голубенцева (Дорофеева) Агрепина Николаевна

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубенцева (Лыткина) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1923

Сын: Голубенцев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Голубенцева (Лыткина) Надежда Николаевна

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.05.1925

Сын: Голубенцев Николай Павлович

Мать ребёнка: Голубенцева (Лыткина) Надежда Николаевна

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1927

Сын: Голубенцев Виктор Павлович

Мать ребёнка: Голубенцева (Лыткина) Надежда Николаевна

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.04.1962

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