Малышев Назар
Место рожденияНижегородская губерния, Макарьевский уезд, село Лысково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, село Лысково
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Козина -Малышева Антонина Назаровна
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, село Лысково
Смерть
Неизвестно