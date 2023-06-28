Малышев Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Назар

Место рождения

Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, село Лысково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, село Лысково
Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: Козина -Малышева Антонина Назаровна

Мать ребёнка: не указана

Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, село Лысково
Смерть
Неизвестно