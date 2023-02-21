Щербатых Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатых Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1960

Жена: Милюшкина Лидия Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1962

Дочь: Щербатых Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Милюшкина Лидия Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
Около 1970
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатых Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Милюшкина Лидия Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербатых Сергей Федорович

Мать ребёнка: Милюшкина Лидия Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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