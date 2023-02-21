Щербатых Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1960
Рождение ребёнка
23.09.1962
Дочь: Щербатых Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Милюшкина Лидия Андреевна
Место жительства
Около 1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатых Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Милюшкина Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербатых Сергей Федорович
Мать ребёнка: Милюшкина Лидия Андреевна