Андреев Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Виктор Васильевич

Андреев Виктор Васильевич

Место рождения

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956

Отец: Андреев Василий Федорович

Мать: Большева Анна Петровна

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.11.1982

Жена: Куприянова Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
26.02.1984

Дочь: Андреева Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Куприянова Раиса Владимировна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1991

Дочь: Андреева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Куприянова Раиса Владимировна

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close