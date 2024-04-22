Андреев Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956
Отец: Андреев Василий Федорович
Мать: Большева Анна Петровна
Бракосочетание
18.11.1982
Рождение ребёнка
26.02.1984
Дочь: Андреева Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Куприянова Раиса Владимировна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1991
Дочь: Андреева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Куприянова Раиса Владимировна