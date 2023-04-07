Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яким Егорович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федор Егорович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно