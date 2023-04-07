Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Яким Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Федор Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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