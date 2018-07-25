Корнелюк Константин Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнелюк Константин Кузьмич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

14.02.1935

Дата смерти

25.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1935

Отец: Корнелюк Кузьма Федорович

Мать: Корнелюк Ольга Марковна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
1958

Жена: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
25.07.2018
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны Осташинское кладбище г. Ярославль
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