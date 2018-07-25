Корнелюк Константин Кузьмич
Место рождения
Дата рождения14.02.1935
Дата смерти25.07.2018
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1935
Отец: Корнелюк Кузьма Федорович
Мать: Корнелюк Ольга Марковна
Бракосочетание
1958
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2018
Похороны Осташинское кладбище г. Ярославль