Жгулев Моисей (он же Василий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгулев Моисей (он же Василий)

Жгулев Моисей (он же Василий)

Место рождения

Жгули, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Жгули, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Жгулев Семён (Моисеевич)

Мать ребёнка: ?

Жгули, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгулев Данил Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Жгули, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгулев Петр Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно