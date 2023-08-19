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Лишай Петр Павлович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

02.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1928

Отец: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)

Мать: Леванович Ольга Филипповна (ЗАПРОС)

Минск, Минск
Рождение ребёнка
29.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрущева Федосья Агеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущева Федосья Агеевна

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Ул. Сталеваров, 3, кв. 11
Смерть
Неизвестно
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область