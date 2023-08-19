Лишай Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения02.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1928
Рождение ребёнка
29.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хрущева Федосья Агеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрущева Федосья Агеевна
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Ул. Сталеваров, 3, кв. 11
Смерть
Неизвестно
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область