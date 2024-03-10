Замахина (Минаева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти02.02.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Минаев Андрей Алексеевич
Мать: Минаева Елена Сергеевна
Место жительства
С 1908 по 02.02.1989
Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1940
Дочь: Сергеева Лилия Сергеевна
Отец ребёнка: Замахин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замахина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Замахин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замахин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Замахин Сергей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1989