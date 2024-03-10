Замахина (Минаева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замахина (Минаева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

02.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Минаев Андрей Алексеевич

Мать: Минаева Елена Сергеевна

Место жительства
С 1908 по 02.02.1989
Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1940

Дочь: Сергеева Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: Замахин Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замахина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Замахин Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замахин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Замахин Сергей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замахин Сергей Матвеевич

Смерть
02.02.1989
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