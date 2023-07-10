Бушило Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушило Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.2001

Дочь: Бушило Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.2003

Сын: Бушило Андрей Сергеевич

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Рождение ребёнка
30.03.2008

Дочь: Бушило Ксения Сергеевна

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Рождение ребёнка
15.07.2010

Сын: Бушило Авдей Сергееви

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Рождение ребёнка
27.10.2015

Дочь: Бушило Анна Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности