Бушило Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.2001
Дочь: Бушило Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.2003
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.2008
Дочь: Бушило Ксения Сергеевна
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Рождение ребёнка
15.07.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.2015
Дочь: Бушило Анна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности