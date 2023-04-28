Геринг Готфрид Готфридович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1845 по 1864
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1864 по 1865
Милан, Италия
Место жительства
С 1865 по 1868
Париж, Франция
Место жительства
С 1868 по 1869
Турин, Италия
Место жительства
С 1869 по 1882
Место жительства
С 1882 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1916 по 1920
Тбилиси, Грузия
Смерть
1920
Тбилиси, Грузия