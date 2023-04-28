Геринг Готфрид Готфридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геринг Готфрид Готфридович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1845 по 1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1864 по 1865
Милан, Италия
Место жительства
С 1865 по 1868
Париж, Франция
Место жительства
С 1868 по 1869
Турин, Италия
Место жительства
С 1869 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1916 по 1920
Тбилиси, Грузия
Смерть
1920
Тбилиси, Грузия
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