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(Ефремова) Акилина Васильевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.06.1876 ст.

Дата смерти

01.07.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1876 ст.

Отец: Ефремов Кряжевой Василий Григорьевич

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мать Наталья Петрова
Крещение
08.06.1876 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Константин Николаев Васьков из Кобоны и девица Ириния Семенова Ефремова из Леднево.
Смерть
01.07.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От родимца.
Похороны
04.07.1876 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область