(Ефремова) Акилина Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1876 ст.
Дата смерти01.07.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1876 ст.
Отец: Ефремов Кряжевой Василий Григорьевич
Мать: не указана
Мать Наталья Петрова
Крещение
08.06.1876 ст.
Крестные Константин Николаев Васьков из Кобоны и девица Ириния Семенова Ефремова из Леднево.
Смерть
01.07.1876 ст.
От родимца.
Похороны
04.07.1876 ст.